Imigrasi Ngurah Rai Merespons Turis Terjebak Antrean di Bandara Bali, Anggiat: Tidak Benar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali Anggiat Napitupulu langsung bereaksi setelah terjadi insiden antrean penumpang terjadi di konter Imigrasi TPI Terminal Kedatangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jumat (29/7) lalu.

Anggiat Napitupulu menilai artikel yang dirilis LoyaltyLobby dalam headline berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”, tidak benar.

“Penulis artikel hanya membutuhkan waktu 53 menit, tidak sampai berjam-jam seperti yang ditulis,” ujar Anggiat Napitupulu dalam pernyataan resminya.

Anggiat Napitupulu mengatakan arus kedatangan turis asing ke Bali melonjak setelah pandemi Covid-19 melandai.

Warga negara asing (WNA) kian berdatangan ke Bali bahwa sejak pemerintah Indonesia menambah subjek negara Visa on Arrival (VOA) dan pemberian bebas visa kunjungan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

“Jumlah penerbangan maupun volume kedatangan penumpang yang menuju Bali mengalami peningkatan,” katanya.

Peningkatan jumlah penerbangan mengakibatkan jadwal penerbangan internasional yang mendarat secara berdekatan.

Hal tersebut berpotensi menyebabkan kepadatan pada area kedatangan pada saat jam sibuk (peak time).