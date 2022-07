Media Asing Kupas Antrean Turis Mancanegara di Bandara Bali, Buruk Sekali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antrean berjam-jam yang dialami ribuan turis asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (29/7) lalu meninggalkan kesan buruk.

Sejumlah media asing memberitakan pengalaman para wisatawan yang terjebak antrean hingga lima jam lamanya di bandara terbesar di kawasan Indonesia timur itu.

Seperti yang ditulis LoyaltyLobby dalam headline berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”.

Media tersebut menulis Bandara Ngurah Rai Bali telah menjadi mimpi buruk yang lengkap bagi wisatawan asing yang ingin melanjutkan perjalanan udara.

“Organisasi dan masa tunggu benar-benar di luar kendali.

Melihat kondisi seperti ini, tidak mungkin saya merekomendasikan siapa pun untuk mengunjungi Bali sampai semuanya menjadi lebih efisien,” tulis seorang turis asing dikutip LoyaltyLobby.

“Bukan begini seharusnya destinasi wisata memperlakukan pengunjung,” kritiknya tajam.

Turis asing yang tidak disebutkan namanya itu lantas meminta otoritas di Indonesia untuk melupakan sandiwara visa on arrival (VoA) sebelum merampingkan proses keimigrasian dengan cara yang lebih efisien.