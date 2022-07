Begini Kronologi Turis Asing Terjebak Antrean di Bandara Ngurah Rai Versi Imigrasi, Hhmm

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden antrean turis asing yang terjebak di konter Imigrasi TPI Terminal Kedatangan Bandara I Gusti Ngurah Rai memaksa para petinggi keimigrasian turun tangan.

Pihak Imigrasi berusaha meredam artikel yang dirilis LoyaltyLobby dalam headline berjudul, “Bali Airport Has Become A Nightmare With Up To Five Hours Immigration Lineups!”.

Petinggi Imigrasi Ngurah Rai yang diwakili langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali Anggiat Napitupulu menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.

“Penulis artikel hanya membutuhkan waktu 53 menit, tidak sampai berjam-jam seperti yang ditulis,” ujar Anggiat Napitupulu.

Anggiat Napitupulu kemudian menceritakan kronologi penulis artikel terjebak antrean.

Menurut Anggiat, penulis artikel yang tidak disebutkan nama maupun inisialnya itu datang ke Bali pada hari Jumat 29 Juli 2022.

Yang bersangkutan dari Bangkok Thailand dan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pukul 14.43 WITA.

“Penulis artikel itu kemudian melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan dan menuju konter BRI untuk membeli Visa on Arrival (VOA),” kata Anggiat Napitupulu.