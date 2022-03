Luncurkan di Bali, Sasa Gandeng Bulgaria Promosikan Kuliner Indonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Sasa Inti menandatangani kontrak penjualan produk kelapa kering lemak tinggi (high fat desiccated coconut) makin melebarkan sayapnya.

Perusahaan makanan dan bumbu Indonesia ini tengah memulai kerja sama dengan perusahaan ekspor-impor Bulgaria PIC Co.

"Kerja sama ini diyakini menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia pascapandemi," kata Duta Besar RI untuk Bulgaria Iwan Bogananta, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI Sofia, Kamis (31/3).

"Terima kasih kepada Sasa yang sangat siap dalam segala hal, khususnya senantiasa mendukung program kerja kami mempromosikan produk Indonesia ke ranah internasional," ujar Iwan.

Presiden Direktur PT Rodamas Inti Internasional -- perusahaan induk PT Sasa Inti, Hadi Santoso, mengatakan bahwa perjanjian kerja sama itu merupakan kelanjutan dari penandatanganan letter of intent (LoI) antara pihak PT Sasa Inti dengan pihak PIC Co. pada 2021 dan berpotensi untuk mendatangkan bisnis senilai 1,5 juta dolar AS (sekitar Rp21,5 miliar).

Selain itu, dia menyebutkan bahwa perjanjian tersebut juga telah membuka jalan bagi bentuk kerja sama lainnya di Sasa.

"Kami juga akan mengenalkan dan memasarkan produk-produk Sasa lainnya di Bulgaria, sekaligus mendukung program pemerintah untuk mempopulerkan kuliner Indonesia ke masyarakat internasional melalui program Spice Up The World," kata Hadi.

Perwakilan dari PIC Co. Group Bella Bulgaria Dimitri mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kerja sama bisnis kedua negara.