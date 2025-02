Bupati Jembrana Pamitan, Minta Maaf ke ASN Lalu Sentil Kinerja 3,5 Tahun Menjabat

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Bupati Jembrana Nengah Tamba pamitan dengan para aparatur sipil negara (ASN) di ballroom Gedung Kesenian Ir Soekarno, kemarin (19/2) setelah efektif menjabat kepala daerah selama 3,5 tahun.

Bupati asal Desa Kaliakah, Negara ini meminta maaf sekaligus apresiasinya atas dedikasi seluruh ASN dan pegawai di seluruh Pemkab Jembrana.

”Saya selaku manusia biasa banyak salah dan khilafnya.

Saya menyampaikan juga permohonan maaf kepada seluruh ASN, dan memberi semangat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Nengah Tamba dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Politikus Partai Demokrat ini mengaku banyak suka duka sejak menjabat sebagai Bupati Jembrana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

”Meski banyak hambatan dan tantangan, tetapi berkat team work yang kuat, banyak hal yang sudah kita ukir untuk Kabupaten Jembrana.

Seperti halnya sajak awal menjabat konsen saya terhadap kebudayaan Jembrana khususnya makepung, kita mampu melobi pusat dengan menghadirkan sirkuit all in one sebagai wadah pelestarian makepung dan budaya yang lainnya yang ada di Jembrana," kata Nengah Tamba.

Nengah Tamba juga menghadirkan Setra Tenun sebagai wadah para pegiat UMKM dalam pemasaran produk UMKM unggulan dengan harapan produk-produk tersebut semakin dikenal luas.