BTID Angkat Bicara setelah Nama Pantai Serangan Berganti, Sentil Panitia WWF 2024

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, PT Bali Turtle Island Development (BTID) akhirnya angkat bicara buntut perubahan nama Pantai Serangan menjadi Kura-Kura Bali (Surf Surf by The Waves) di aplikasi Google Maps. Head of Communication PT BTID Zakki Hakim membantah ada perubahan nama Pantai Serangan menjadi Kura-Kura Bali. Zakki Hakim mengatakan ada miskomunikasi sehingga kasus ini menjadi viral di media sosial. Baca Juga: DPR RI Ikut Respons Pergantian Nama Pantai Serangan: Bali Bisa Habis! “Pertama tidak ada perubahan. Selama ini juga memang tidak ada nama pantainya,” ujar Zakki Hakim dilansir dari Antara. “Kedua, itu yang dilihat kan Google Maps, itu sebenarnya peninggalan waktu acara World Water Forum,” imbuh Zakki Hakim. Baca Juga: Viral Pantai Serangan Bali Berganti Nama, KEK Kura-Kura Jadi Tertuduh Sebelumnya, warganet di Bali dibuat heboh dengan perubahan nama Pantai Serangan menjadi Kura-Kura Bali (Surf Surf by The Waves) di aplikasi Google Maps. Mereka pun mengecam tindakan penamaan pantai tersebut.

Head of Communication PT BTID Zakki Hakim membantah ada perubahan nama Pantai Serangan menjadi Kura-Kura Bali (Surf Surf by the Waves)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News