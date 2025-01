Viral Pantai Serangan Bali Berganti Nama, KEK Kura-Kura Jadi Tertuduh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wajah Bali ke depan sepertinya bakal berubah jika tak diantisipasi sejak dini. Seperti munculnya Little Moscow atau New Moscow di Canggu, Badung dan Kampung Rusia di Ubud, Gianyar. Terbaru muncul perubahan nama Pantai Serangan menjadi Pantai Kura-Kura Bali. Baca Juga: Kadispar Respons Little Moscow di Canggu Bali, Sebut Bukan Dijajah Sama seperti munculnya New Moscow dan Kampung Rusia, perubahan nama Pantai Serangan menjadi Kura-Kura Bali (Surf Surf by the Waves) terungkap di mesin pencarian Google. Di Google Maps terlihat jelas perubahan nama Pantai Serangan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali itu. Kondisi ini spontan menjadi perbincangan warganet Bali di media sosial. Baca Juga: Polda Bali: Kampung Rusia Ganggu Program Swasembada Pangan & Lahan Sawah Mereka menyayangkan perubahan nama itu. KEK Kura-Kura yang menjadi pengelola Pantai Serangan spontan mendapat kecaman dari masyarakat lokal.

