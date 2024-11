Kakanwil Pramella Jadi Keynote Speaker di Unwar, Sentil Keadilan & Pelindungan HAM

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu menghadiri Seminar Hybrid Internasional Red Colony Law Fair VII di Auditorium Widya Sabha Uttama Universitas Warmadewa (Unwar), Selasa (12/11).

Seminar ini mengambil tema “Optimizing Justice Through the Protection of Human Rights in an Inclusive Democratic System”.

Rektor Universitas Warmadewa yang diwakili Direktur Bidang Kerja Sama, Humas dan Kemahasiswaan Dr Agus Darmayoga mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan seluruh peserta seminar.

Dr Agus Darmayoga menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika sosial budaya yang makin kompleks menuntut untuk terus beradaptasi dan mengevaluasi kembali sistem hukum dan keadilan.

“Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi kita semua untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan, dan merumuskan solusi bersama dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih optimal bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Dr Agus Darmayoga.

Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu selaku Keynote Speaker menyampaikan materi terkait pentingnya optimalisasi keadilan melalui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem demokrasi inklusif.

Menurut Kakanwil Pramella, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat serta telah dijamin oleh negara.

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.