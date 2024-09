The Sanur Ambil Bagian di JIF 2024, Ungkap Strategi Keberlanjutan KEK Kesehatan

bali.jpnn.com, DENPASAR - The Sanur turut berpartisipasi dalam kegiatan Jakarta Investment Festival (JIF) 2024 bertema “Global City Notion for a Golden Nation” yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (6/9) lalu di The St Regis.

Dalam forum tersebut, The Sanur turut berpartisipasi mendukung kesuksesan kegiatan.

Direktur Keuangan PT Hotel Internasional Sanur Indonesia Bobby Mandala Putra menjadi salah satu narasumber dalam sesi Developing a World-Class Medical Tourism Destination.

Bobby memaparkan potensi, visi pengembangan KEK Kesehatan Sanur.

Bobby juga memaparkan peluang investasi, manfaat investasi dan strategi keberlanjutan pembangunan di KEK Kesehatan Sanur sebagai KEK Kesehatan pertama di Indonesia yang menjadi landmark manfaat ekosistem dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada The Sanur untuk menjadi bagian dalam kegiatan JIF 2024.

Partisipasi ini menjadi momen baik bagi kami untuk memperkenalkan, mempromosikan potensi dan perspektif baru terhadap KEK Kesehatan Sanur dan membangun jaringan yang lebih kuat dengan stakeholder global," kata Bobby Mandala Putra.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyukseskan visi Jakarta sebagai Kota Global serta mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045 dengan membuka peluang investasi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta stakeholder lainnya.