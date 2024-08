Pasar Rakyat & Bazar UMKM Cuan Rp 463 Juta dari Digiland 2024

bali.jpnn.com, JAKARTA - Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraup transaksi menggembirakan pada acara puncak Digiland 2024 yang digelar pada 27 dan 28 Juli di Tennis Indoor Senayan.

34 tenant yang mengikuti pasar rakyat dan bazar UMKM mampu menghasilkan cuan sebesar Rp 463 juta.

“Antusiasme pengunjung Digiland 2024 pada pasar rakyat dan bazar UMKM sangat tinggi, ada 34 tenant yang ikut dengan nilai transaksi mencapai Rp 463 juta.

Saya berharap masyarakat dapat terus meningkatkan transaksi kepada UMKM, dan dari sisi UMKM juga dapat terus senantiasa meningkatkan kualitas produknya,” ujar VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko.

Menurut Andri Herawan Sasoko, pasar rakyat dan bazar UMKM merupakan bentuk kontribusi Telkom untuk merangkul berbagai UMKM yang terdapat di Indonesia,

Andri mengatakan Telkom berupaya menyediakan wadah bagi para UMKM untuk menggapai empat aspek, yaitu Go Modern, Go Global, Go Online, dan Go Digital yang sejalan dengan core values perusahaan.

“Kami memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat menampilkan dan memamerkan produk-produk unggulannya pada pasar rakyat dan bazar UMKM di Digiland 2024,” kata Andri Herawan Sasoko.

Beragam jenis kuliner yang turut memeriahkan pasar rakyat dan bazar UMKM di Digiland 2024, mulai dari makanan khas Indonesia, hingga berbagai minuman dan dessert.