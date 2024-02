Konsorsium ALPHA Sepakat Membangun Konektivitas Digital Asia Pasifik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konsorsium Asia Link for Advanced Performance of High-Speed Access (ALPHA) akhirnya menandatangani kerja sama pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan kecepatan hingga 18 Tbps (terabit per second).

Pengembangan SKKL internasional ini bakal menghubungkan Singapura, Jepang, Korea, Filipina, Vietnam, dan negara-negara lainnya.

Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen konsorsium ALPHA yang terdiri dari KT Corporation (KT), PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), dan pihak Jepang, mewujudkan lanskap bawah laut Asia-Pasifik di masa depan.

MoU ditandatangani oleh Chief Executive Officer (CEO) Telin Budi Satria Dharma Purba dan Senior Vice President KT Corporation Jehoon Myung.

“Inisiatif kabel bawah laut ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memajukan konektivitas digital di Indonesia.

Fokus kami adalah memberikan latensi ultra rendah, rute unik dan akses langsung dari data center ke data center,” ujar CEO Telin Budi Satria Dharma Purba.

Konsentrasi trafik terbesar saat ini telah berpindah dari Amerika Serikat dan Eropa ke wilayah Asia-Pasifik.

Hal ini menunjukkan pertumbuhan Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang diproyeksikan sebesar 10-25 persen dalam kapasitas data center di Malaysia, Indonesia, dan India dalam lima tahun mendatang.