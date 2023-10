Waspada, Dana TPPU Narkoba Diduga Mengalir ke Kelompok Teroris

bali.jpnn.com, KUTA - Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI Irjen Agus Irianto mengatakan ada indikasi aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika untuk pendanaan kelompok teroris.

Fakta tersebut diungkap BNN RI saat acara penutupan The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and The Pacific (HONLAP) di Kuta, Badung, Jumat (27/10).

"Dalam beberapa kasus sebelumnya ada dana narkoba ke terorisme.

Dari uang hasil narkotika ke teroris. Kita hanya sebut secara umum di luar negeri ada, di Indonesia ada," kata Irjen Agus Irianto.

Namun, jenderal bintang dua ini tidak menyebutkan secara terperinci data kasus-kasus tindak pidana narkotika yang diduga mendanai kelompok teroris.

Irjen Agus Irianto menyatakan fenomena tersebut terjadi dan berpotensi berkembang di Indonesia.

"Saya tidak bisa sampaikan kasus per kasus secara detail.

Saya hanya menjelaskan secara umum.