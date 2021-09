Sophia Latjuba Pamer Vaksin di RSAD Udayana, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Makin banyak saja artis tanah air yang mengikuti vaksinasi covid-19 di Bali.

Setelah Venna Melinda, Bams Samson hingga Dita Karang, giliran artis cantik Sophia Latjuba.

Ibu artis Eva Celia dan Manuela Aziza itu mengikuti vaksinasi di Rumah Sakit Tingkat II (RSAD) Udayana, Denpasar, Selasa kemarin (7/9).

Mantan kekasih Ariel Noah ini mengikuti vaksin dosis kedua sebelum pulang ke Jakarta melalui jalur darat, Rabu (8/9).

“Look at this big beauty (lihat si besar dan cantik ini (bus)), ready to get us back home (siap membawa kita pulang), See u Jakarta,” tulis Sophia Latjuba di story instagramnya.

Kabar mantan istri musisi Indra Lesmana ini dibenarkan Kepala Kesehatan Kodam IX/Udayana, Kolonel Ckm dr Made Mardika.

“Iya, Sophia Latjuba vaksinasi dosis kedua, dan dulu vaksinasi pertamanya juga di sini (RSAD) Udayana," kata Kolonel Ckm dr Made Mardika dilansir dari Baliexpress.id.

Menurut perwira menengah TNI AD ini, sejumlah artis menjalani vaksinasi di RSAD Udayana karena syaratnya mudah.