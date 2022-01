Koster Sebut Bandara Bali Utara di Sumberklampok, Baru Mulai Setelah Tol Gilimanuk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara terkait wacana pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng.

Respons orang nomor satu di Pemprov Bali itu muncul setelah mencuat rencana China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG), anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp. Ltd (CSCEC) ikut terlibat pembangunan Bandara Bali Utara.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi ini bakal memulai pekerjaan pembangunan bandara setelah ada penandatanganan kerja sama dengan Pemrakarsa Bandara Bali Utara PT BIBU Panji Sakti (PT BIBU).

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan mustahil membangun bandara Bali Utara tanpa sarana dan prasarana.

"Bagaimana bangun bandara, sementara aksesnya belum ada," kata Gubernur Koster kepada awak media.

Politisi PDI Perjuangan mengingatkan warga agar tidak percaya berita hoaks yang beredar terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara.

"Jangan terpengaruh berita bohong, tol Gilimanuk selesai baru akan ada bandara di Sumberklampok Gerokgak," tegasnya.

Jawaban Koster seperti membantah rencana PT BIBU yang menggandeng BUMN asal China untuk membangun Bandara Bali Utara di Kubutambahan.