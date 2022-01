BUMN China Bangun Bandara Bali Utara, Tokoh Masyarakat Optimistis Segera Dimulai

bali.jpnn.com, BULELENG - China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG), anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp. Ltd (CSCEC) resmi ikut terlibat pembangunan Bandara Bali Utara.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi ini bakal memulai pekerjaan pembangunan bandara setelah ada penandatanganan kerja sama dengan Pemrakarsa Bandara Bali Utara PT BIBU Panji Sakti (PT BIBU).

Penandatanganan kerja sama pembangunan Bandara Bali Utara ini mendapat respons positif Bendesa Adat Kubutambahan Jro Pasek Warkadea.

Mantan pejabat daerah ini melihat bahwa kerja sama strategis itu menunjukkan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara akan segera dimulai.

Tokoh adat asal Kubutambahan itu juga melihat pembangunan bandara itu dapat meningkatkan kesejahteraan karena akan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Bali Utara.

"Mimpi warga Kubutambahan akan segera terwujud.

Bali Utara tidak lagi tertinggal dengan Bali Selatan.

Hal ini akan menutup kesenjangan kesejahteraan warga Bali Utara dan Bali Selatan," kata Jro Pasek Warkadea.