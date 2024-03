Suporter Bali United Mendadak Memadati TC Pantai Purnama Pakai Baju Hitam, Ada Apa?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Latihan skuad Bali United di training center Pantai Purnama, Gianyar, pada Rabu (27/3) malam kemarin berbeda dengan sebelumnya.

Ratusan suporter terlihat datang memakai baju hitam sambil membawa banner berisi tulisan motivasi untuk para pemain Bali United menjelang laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 kontra Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/3) lusa.

Tulisan dalam banner beraneka ragam, seperti yaitu Fight 4 Dream Win 4 Us! dan ada pula tulisan lain yaitu Keep Strong, Keep the Top 4!

"Kami hadir di sini ingin memberikan dukungan untuk kalian yang berjuang untuk klub tanah kelahiran kami.

Ingat, kalian tidak berjuang sendirian karena kami ada di belakang kalian," ujar salah satu perwakilan suporter dilansir dari laman Bali United.

Iya, Bali United dituntut mengakhiri musim ini berada di zona championship series sesuai harapan manajemen dan tim pelatih agar punya peluang menjadi juara Liga 1.

Peluang tersebut masih terbuka untuk Bali United.

Pasalnya, menjelang laga kontra Persija, Bali United masih bertahan di posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan 49 poin, hasil dari meraih 14 kemenangan, tujuh kali seri dan delapan kali kalah.