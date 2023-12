PT LIB Ganjar Teco Menjadi Best Coach of The Month November, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, GIANYAR - Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) membuat kejutan menjelang break kompetisi karena libur akhir tahun dan agenda Piala Asia 2023 pada bulan Januari – Februari 2024. PT LIB tiba-tiba memberikan penghargaan kepada pelatih Bali United Stefano ‘Teco’ Cugurra sebagai Best Coach of The Month November 2023. Penghargaan tersebut diberikan sebelum Bali United menjamu Persib Bandung pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (18/12) malam. Baca Juga: Bali United vs Persib: Teco Ingin Tutup Tahun dengan Kemenangan, Alasannya Makjleb

Laga super big match ini berakhir 0 – 0 alias tanpa pemenang. Hasil seri ini cukup bagi Bali United untuk bertahan di peringkat kedua setelah mengantongi 41 poin, hasil dari memenangkan 12 pertandingan, lima kali seri dan enam kali kalah. Persib harus rela bertahan di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan 40 poin, hasil dari meraih sepuluh kemenangan, sepuluh kali seri dan tiga kali kalah. Baca Juga: Bali United vs Persib: Sekali Lagi Coach Teco Minta Suporter Memadati Stadion Dipta Coach Teco telah memberikan dua gelar juara Liga 1 untuk Bali United, yakni pada musim 2019 dan 2021. Pencapaian ini membuat Coach Teco tersenyum semringah.

