Spaso Man of The Match, Cetak 2 Gol Setelah Dicibir Yuran Fernandes, Amazing

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker gaek Bali United IIija Spasojevic belum habis. Penyerang naturalisasi ini mencetak brace menit ke-74 dan 85 untuk membantu Bali United membungkam PSM Makassar di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (11/8) sore dengan skor 3 – 2. Tiga gol Bali United dicetak Privat Mbarga menit ke-12 dan brace IIija Spasojevic menit ke-74 dan 85. Baca Juga: Statistik Bali United Bungkam PSM Fantastis, Spaso Layak Man of The Match

Dua gol PSM Makassar dicetak Rizky Eka Pratama menit ke-5 dan Yakob Sayuri menit ke-41. Yang menarik, dua gol yang dicetak Spaso terjadi seusai dirinya dicibir bek tengah PSM Makassar Yuran Fernandes. Sindiran itu terlihat dari gerakan lari Yuran Fernandes yang tidak mampu dikejar Spaso, maupun tangan dan senyumnya yang membully sang striker. Baca Juga: Spaso Belum Habis, Cetak 2 Gol Seusai Disindir Yuran Fernandes, Berkelas Beruntung Spaso tidak terpancing. Penyerang berdarah Montenegro ini justru menunjukkan kelasnya ketika mencetak brace yang tidak mampu dihentikan Yuran Fernandes maupun kiper PSM Reza Arya.

Spaso menyandang status Man of The Match saat laga Bali United vs PSM Makassar, cetak dua gol setelah dicibir Yuran Fernandes, amazing

