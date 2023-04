Brwa Nouri Pilih Best Teammate, Sentil 3 Mantan Pemain Bali United, Sinyal Hengkang?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kontrak gelandang bertahan Brwa Nouri bersama Bali United tinggal menghitung hari.

Mantan Kapten Timnas Irak ini bakal berakhir masa kontraknya pada 30 April 2023 mendatang, alias tinggal tiga hari lagi.

Mantan pemain Zakho SC di Liga Irak ini menandatangani kontrak bersama Bali United pada 25 Juli 2018 pada era kepelatihan Widodo Cahyono Putro.

Hampir lima tahun berseragam Serdadu Tridatu, Brwa Nouri merilis nama-nama rekan setimnya yang masuk dalam daftar Best Teammate.

Mulai dari Best Friends, The Funniest, Best Singer, Fastest Speed, Harder Worker, Greatest Technique, dan Greatest Skill.

Pesepak bola dengan harga pasar 325 ribu Euro menyebutkan nama pemain yang masuk kategori Best Friends selama di Bali United.

“Best Friend tentu Melvin Platje dan Willian Pacheco, tetapi mereka pergi dari sini (Bali United),” ujar Brwa Nouri dilansir dari laman klub.

Untuk kategori The Funniest jatuh ke gelandang Rizky Pellu.