Rahmat Arjuna Menyabet 2 Penghargaan Pekan ke-29 Liga 1, Respons Teco Tak Terduga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar baik untuk pemain muda Bali United yang diturunkan pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra pada putaran kedua Liga 1 2022-2023.

Penyerang sayap Rahmat Arjuna menyabet dua penghargaan sekaligus setelah bermain apik pada pekan ke-29 kontra Persita Tangerang, Selasa (7/3) lalu di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Rahmat Arjuna terpilih sebagai Best Young Player of the Week 29 setelah memberikan assist untuk striker Bali United, IIija Spasojevic.

Gol Spaso memaksa pertandingan Bali United versus Persita berakhir imbang 1 – 1.

Bersama Rahmat Arjuna, otoritas liga menetapkan Stefano Lilipaky sebagai Best Player of the Week 29 dan pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves sebagai Best Coach of the Week 20.

Hebatnya, Rahmat Arjuna juga masuk dalam Best XI of the Week 29 bersama beberapa bintang dari klub Liga 1 lainnya.

Borneo FC Samarinda menjadi penyumbang pemain terbanyak di pekan ini dengan dua pemain mereka yaitu Jonathan Bustos dan Stefano Lilipaly.

Stefano Lilipaly dipasang sebagai penyerang sayap bersama Rahmat Arjuna dengan ujung tombak striker Bhayangkara FC, Alex Martins.