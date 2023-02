Bali United vs Persis Jadi Duel Pemain Terbaik, Bernardo Tavares Best Coach Pekan ke-26

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel pekan ke-27 antara Bali United kontra Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (27/2) bakal jadi pertandingan pemain terbaik dua kesebelasan.

Hal ini terjadi setelah otoritas Liga 1 merilis daftar 11 pemain yang masuk dalam daftar Best IX of the Week pekan ke-26.

Dalam daftar yang dirilis otoritas Liga 1, Bali United menyumbang satu pemain, yakni penyerang sayap Muhammad Rahmat.

The Flash, julukan M Rahmat terpilih karena berkontribusi nyata saat Bali United mengalahkan Dewa United pada laga, Rabu (22/2) di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Selain mencetak gol kedua Bali United, M Rahmat memberikan assist untuk gol yang dicetak penyerang sayap Privat Mbarga.

Persis Solo tidak mau kalah lantaran menyumbangkan dua pemainnya dalam daftar Best IX of the Week pekan ke-26.

Kedua pemain Persis Solo itu, yakni gelandang Alexis Messidoro dan striker Fernando Rodriguez.

Kedua pemain asing itu berkontribusi nyata saat membawa Persis Solo mengalahkan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sleman dengan skor 4 – 1.