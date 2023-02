3 Pemain Bali United Masuk Best XI of the Week Pekan ke-25, Kontribusinya Tak Main-main

bali.jpnn.com, DENPASAR - Performa apik Bali United pada pekan ke-25 Liga 1 musim 2022-2023 berbuah manis.

Tiga pemain Bali United masuk dalam Best XI of the Week pekan ke-25 versi operator Liga 1 musim 2022-2023.

Total, Bali United menyumbang tiga pemain, sedangkan Borneo FC dan Persib masing-masing dua pemain.

Dewa United, PSM Makassar, Arema FC dan Bhayangkara FC menyumbang satu pemain dalam daftar Starting XI pekan ke-25

Ketiganya terlibat aktif saat mengalahkan Persebaya pada laga pekan ke-25 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/2) lalu.

Yang menarik, ketiga pemain ini berhasil membawa Bali United mengalahkan tuan rumah Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada pekan ke-26, Selasa (22/2) lalu.

Ketiga pemain itu adalah gelandang Eber Bessa yang terpilih sebagai Best Player of the Week, Made Tito yang sukses menjalankan debut Liga 1 dan bek tengah Ryuji Utomo.

Ryuji Utomo terpilih bersama tiga pemain belakang lawan, yaitu Fajar Faturrahman (Borneo FC), Sergio Silva (Arema FC), dan Frendi Saputra (Dewa United).