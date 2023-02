Bulan Januari 2023 Milik The Flash, Golnya ke Gawang Rans FC Menjadi yang Terbaik

bali.jpnn.com, DENPASAR - The Flash, julukan penyerang sayap Bali United Muhammad Rahmat, kembali mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol terbaik, versi suporter Bali United pada bulan Januari 2023.

Suporter memilih gol yang dicetak The Flash sebagai Goal of The Month January Edition melalui polling voting di Instagram Bali United.

Gol Rahmat ini terjadi saat laga Bali United menghadapi RANS Nusantara FC (25/1) lalu di Stadion Pakansari, Bogor.

The Flash mengikuti jejak Ilija Spasojevic saat Bali United berjumpa Persija Jakarta (15/1) dan Eber Bessa ketika bersua PSM Makassar (20/1) lalu.

Saat itu Muhammad Rahmat melepaskan tendangan bebas pada menit ke-90 di penghujung babak kedua.

Gol tendangan melengkung ke gawang Hilmansyah tersebut mampu mengubah keadaan skor menjadi 4-4 terhadap tim tuan rumah, The Phoenix.

Yang menarik saat itu Muhammad Rahmat melakoni tugas sebagai eksekutor penendang bebas pertama kali untuk Bali United.

Biasanya di lapangan tendangan bebas di luar kotak penalti menjadi tugas sang kapten utama, Fadil Sausu, Eber Bessa, Ricky Fajrin dan Brwa Nouri.