Klasemen Liga 1 2022 Setelah Persita Bekuk PSS: Bali United Tergusur, PSM Digdaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Liga 1 2022 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir pada pekan kesebelas yang berlangsung, Kamis kemarin (30/9).

Tiga laga masing-masing Barito Putera vs Persik Kediri, Persis Solo vs PSM Makassar dan PSS Sleman vs Persita Tangerang.

Barito Putera yang bermain perdana pada pekan ini setelah jeda FIFA Matchday, gagal memetik poin sempurna saat menjamu Persik Kediri.

Bermain di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Putera hanya memetik satu poin setelah ditahan imbang kolektor dua gelar juara Liga 1, Persik Kediri 2 – 2.

Dua gol Barito Putera dicetak Rafael da Silva Santos (29 P) dan Bagas Kaffa (90+8), sedangkan gol Persik lahir dari kaki Renan da Silva (45+2 P) dan Rendy Juliansyah (81).

Persik sebenarnya berpeluang memetik poin sempurna saat dibesut Coach Divaldo Alves lantaran hingga menit terakhir babak kedua kedudukan masih 2 – 1 untuk skuad Macan Putih.

Namun, tambahan waktu lebih dari delapan menit pada babak kedua yang diberikan wasit mengubah segalanya.

Pemain belakang Barito Bagas Kaffa berhasil menjebol gawang Persik yang dikawal kiper Adi Satrio.