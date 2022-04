Bruno Moreira Tinggalkan Kesan Manis di Persebaya, Harapannya Tak Terduga

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya ditinggal sejumlah pemain pilar setelah finis di peringkat kelima Liga 1 musim 2021.

Tiga pemain asing resmi hengkang.

Gelandang asal Jepang Taisei Marukawa memilih untuk melanjutkan karier di Indonesia, tepatnya ke PSIS Semarang.

Bersama Persebaya, Taisei Marukawa mencetak 17 gol dan 10 assist.

Capaian apik ini membuat Taisei Marukawa terpilih menjadi Best Player of The Season.

Sedangkan Bruno Moreira menerima pinangan salah satu tim Eropa.

Permainan apiknya bersama Persebaya membuat klub kasta kedua kompetisi Yunani kepincut dengan tenaga pemain asing Brasil ini.

Khusus Arsenio Valpoort, performa yang tidak sesuai harapan selama setengah musim membuat manajemen tidak memperpanjang pemain berpaspor Belanda itu.