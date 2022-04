Amien Rais Sebut Luhut Megalomania: Please Resign, The Sooner is Better

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kegaduhan politik nasional yang dipicu wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai ke telinga Mantan Ketua MPR Amien Rais. Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais menyarankan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan segera mengundurkan diri dari jabatan di kabinet Indonesia Maju. Saran itu dilontarkan Amien Rais agar kegaduhan politik nasional mereda.

"Please, resign, the sooner is better," kata Amien saat menyampaikan pidato dalam acara Milad 1 Tahun Partai Ummat, kemarin (17/4). Dia menduga Luhut Pandjaitan tidak mau mundur sebagai menteri karena menderita narcissistic megalomania atau gangguan kepribadian berupa merasa diri sangat penting. Amien Rais mengeklaim sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Luhut Pandjaitan yang terus menghidupkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. "Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut," ujar Amien Rais lagi. Mantan Ketua Muhammadiyah menyarankan Presiden Jokowi berani bersikap kepada Luhut Binsar Pandjaitan.