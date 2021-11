Outfit Jokowi saat Jajal Sirkuit Mandalika Diburu Penggemar, Sebegini Harganya

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sirkuit Mandalika, Jumat (12/11) lalu.

Namun, bukan acara seremonial itu yang menyedot perhatian publik.

Melainkan aksinya saat menjajal lintasan Sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor custom Kawasaki W175.

Aksinya bak anak muda.

Apalagi outfit yang dipakai orang nomor satu di Republik Indonesia ini out of the box.

Saat menggeber motornya diikuti para menteri dan Ketua IMI Bambang Soesatyo, Jokowi mengenakan jaket karya anak bangsa Rabbit and Wheel.

Spontan outfit itu kini diburu banyak orang.

Bahkan, di beberapa platform jual beli online sudah habis karena produksinya yang terbatas.