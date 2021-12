Polisi Temukan Fakta Mengejutkan di Balik Kematian Cewek Cantik di Kamar Indekos, Innalillahi

bali.jpnn.com, BIMA - Penyidik Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berusaha mengungkap penyebab kematian cewek cantik bernama Desi Novita Irmawati (28), di kamar indekos three in one di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Sabtu malam (18/12) pukul 23.00 Wita.

Dugaan awal, korban meninggal karena sakit.

Dugaan tersebut mencuat lantaran korban sempat kirim pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Mita yang tinggal di indekos berbeda di kawasan Paruga.

Intinya, korban minta segera dijemput.

Namun, saksi tidak segera datang lantaran masih hujan lebat.

Setelah hujan mereda, saksi Mita segera ke indekos korban di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Sabtu malam (18/12) pukul 23.00 Wita.

“Saat tiba di kamar indekos, saksi melihat korban terlihat sehat-sehat saja,” ujar Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra melalui Kasihumas Iptu Jufri Rama dilansir dari laman web humas polri.

Keduanya lalu keluar sebentar.