Terkuak Identitas Asli Pemerkosa Pelajar SD di Badung Bali, Catat dan Ingat Namanya!

bali.jpnn.com, MANGUPURA - Satreskrim Polres Badung akhirnya membongkar identitas pelaku pemerkosaan pelajar kelas VI SD di Badung berinisial KI.

Jika sebelumnya hanya inisial, kini namanya dibuka blak-blakan penyidik Polres Badung.

Ketiga pelaku itu adalah I Made Sugiantara alias Kalih, 19; I Nengah Suparsa alias Kaplik, 20, dan I Ketut Januada alias Goyoh, 21.

“Ketiga pelaku kami tangkap di salah satu indekos di Abiansemal, Badung. Ketiganya langsung kami tahan untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” ujar Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, dilansir dari Radarbali.id.

Ketiga pelaku diketahui berasal dari Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016.

“Hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara," beber alumni Akpol 2002 tersebut.

Seperti diberitakan, kasus pemerkosaan mencuat ke permukaan pada Sabtu (21/8) sekitar pukul 18.00 Wita.