Bali Rutin Dipakai WNA Buronan Masuk Indonesia, Ini Catatan NCB Interpol

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bali menjadi salah satu pintu masuk warga negara asing (WNA) yang terekam dalam daftar buron National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

Selain Bali, ada empat wilayah lain di Indonesia yang kerap digunakan WNA, yakni Batam, Cengkareng, Medan dan Surabaya.

Kabag Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia Kombes Ricky Purnama mengatakan temuan tersebut berdasarkan pembaruan pendataan pintu-pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Kami setiap tahun melakukan analisis.

Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar.

Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar.

Ranking kedua dan ketiga selalu up and down (naik turun, red),” ujar Kombes Ricky Purnama dilansir dari Antara.

Kombes Ricky Purnama menjelaskan bahwa Batam di posisi kedua sebagai tujuan WNA buronan pada tahun lalu, tetapi tahun ini ditempati Surabaya.