Jadwal Bioskop di Bali Minggu (16/2): Film Horor Petaka Gunung Gede Merajai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Minggu hari ini (16/2).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini tayang perdana film romansa Bridget Jones: Mad About the Boy yang dibintangi Leo Woodall, Rene Zellweger, Hugh Grant, Isla Fisher, emma thompson, Colin Firth, James Callis dan Nico Parker.

Tayang juga film animasi Attack on Titan: The Last Attack yang dibintangi Natsuki Hanae, Yoshimasa Hosoya, Marina Inoue, Yui Ishikawa, Yûki Kaji, Hiroshi Kamiya dan Takehito Koyasu.

Tayang juga film action Captain America: Brave New World yang dibintangi Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, Danny Ramirez dan Tim Blake Nelson.

Untuk dalam negeri tayang film horor Kampung Keramat yang dibintangi Naufal Samudra Weichert, Haura Lathifa Rizky, Egi Fedly, Yatie Surachman, Dewi Amanda dan Sephia Amanda.

Tayang juga film horor Rumah Teteh: Story of Helena yang dibintangi Nova Eliza, Erdin Werdayana, Philips Pratama, Dede Satria, Sani Fahreza, Satria Danielo dan Vonny Anggraini.

Film drama Cinta tak Pernah Tepat Waktu yang dibintangi Refal Hady, Nadya Arina, Carrissa Perusset, Mira Filzah, Meriam Bellina, Dewi Irawan, Slamet Rahardjo dan Rangga Nattra tayang perdana di sejumlah bioskop di Denpasar.