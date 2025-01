Semarak Malam Tahun Baru di The Meru Sanur, Anggun C Sasmi Tampil Spektakuler

bali.jpnn.com, DENPASAR - The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, The Heritage Collection, menyemarakkan malam tahun baru dengan perayaan spektakuler perdana, Wave of Glamour with Anggun.

Perayaan luar biasa di Bali Beach Convention ini dihadiri 1,200 pengunjung menghadirkan pengalaman bermakna dan tak terlupakan.

Aksi spektakuler penyanyi Anggun C Sasmi di atas panggung menyempurnakan perayaan malam tahun baru di The Meru Sanur.

Para tamu undangan disambut dengan permainan saxophone memukau sembari memasuki Bali Beach Convention.

Megahnya Bali Beach Convention bertransformasi menjadi surga kuliner dengan digelarnya Grand Buffet oleh Chef terbaik The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel.

Ratusan cita rasa mewah dari hidangan Internasional dan Nusantara berhasil menarik perhatian tamu yang hadir.

Acara dimulai dengan Tari Sambutan oleh Naluri Maca, menampilkan esensi elok dari kebudayaan Pulau Bali.

Kemeriahan kemudian dilanjut dengan penampilan menakjubkan dari Top 40 band dan Cabaret with Aerial Dance.