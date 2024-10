Sail to Indonesia 2024: 50 Yacht Sandar di BMTH Benoa, Jadi Layanan Marina Kelas Dunia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang berada di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, siap menyambut kapal wisata mewah alias yacht.

Untuk mempromosikan BMTH kepada dunia internasional, Pelindo secara khusus penyelenggaraan Sail to Indonesia Goes to BMTH pada 2-4 Oktober 2024.

Lebih dari 50 Yacht dari 11 negara, seperti Australia, Singapura dan Amerika hadir di BMTH, sembari menikmati perjalanan di ajang Sail to Indonesia Rally.

Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha berharap upaya pengenalan BMTH kepada masyarakat internasional melalui ajang Sail to Indonesia Goes to BMTH ini membawa dampak positif bagi pariwisata Bali dan Indonesia.

Terutama untuk mewujudkan BMTH sebagai hub wisata maritim Indonesia.

"Pengembangan BMTH diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk pariwisata maritim,” ujar Joko Noerhudha di kawasan BMTH Pelabuhan Benoa.

Menurut Joko, hal ini sejalan dengan kesuksesan acara Sail to Indonesia Goes to BMTH yang telah menarik perhatian para yachter serta masyarakat.

Pasalnya, ajang ini menampilkan kekayaan budaya serta potensi wisata maritim tanah air.