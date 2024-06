Jadwal Bioskop di Bali Minggu (16/6): TSM XXI-ICON XXI, Banyak Pilihan Film Box Office

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Minggu hari ini (16/6).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Hari ini ada film horor fantasi The Watchers yang dibintangi Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fauere dan Siobhan Hewlett serta film animasi Detective Conan vs Kid The Phantom Thief.

Ada juga film horor The Stranger: Chapter 1 yang dibintangi Ryan Bown, Matus Lajcak, Olivia Kreutzova dan Letizia Fabbri.

Lalu film Bad Boys: Ride or Die yang dibintangi Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig dan Paola Nunez.

Kemudian film Haikyuu!! The Dumpster Battle dan Monkey Man yang dibintangi Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Adithi Kalkunte dan Sikandar Kher.

Lalu film drama How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum dan Tontawan Tantivejakul lalu film animasi The Garfield Movie.

Untuk film dalam negeri ada film Ipar Adalah Maut yang dibintangi Deva Mahendra, Michelle Ziudith, Davina Karamoy dan Alesha Fadillah.