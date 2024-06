Lafran Jadi Penutup Balinale 2024, Film Biopik Pendiri HMI, Keren

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali International Film Festival (Balinale) 2024 yang berlangsung sejak Sabtu (1/6) lalu akhirnya berakhir Jumat hari ini (7/6). Dibuka oleh film Fly Me to The Moon karya sutradara perempuan asal Hong Kong Sasha Chuk, festival yang telah memasuki edisi ke-17 ini ditutup dengan film Lafran. Lafran adalah film biopik tentang pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lafran Pane yang diperankan aktor Dimas Anggara. Baca Juga: Film Fly Me to the Moon Jadi Pembuka Balinale 2024, Potensi Ekonomi Kreatif Besar Produser film Lafran, Arif Rosyadi Hasan mengatakan membutuhkan waktu tujuh tahun untuk menuntaskan film ini sebelum tayang perdana pada 20 Juni nanti di seluruh bioskop di Indonesia. “Kami sudah melakukan promosi di 14 kota, masih ada 20 kota lagi untuk mempromosikan film ini,” ujar Arif Rosyadi Hasan di Cinepolis Plaza Renon, Denpasar, Jumat (7/6). Menurut Arif Rosyadi, film ini hadir karena ada kegelisahan untuk menemukan pemikir-pemikir baru di masa depan, seperti yang ada pada sosok Lafran. Baca Juga: Balinale 2023 Bergulir, Tayangkan 45 Film dari 13 Negara, Ini Daftarnya Aktor Mathias Muchus yang berperan sebagai ayah Lafran mengatakan tidak salah seseorang untuk menjadi pengusaha atau oposan sekali pun. Namun, kata aktor senior ini, Indonesia membutuhkan para pemikir untuk menemukan ide-ide baru yang berguna untuk masa depan bangsa.

