Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (11/5): Denpasar Cineplex – Cinepolis Plaza Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas Sabtu hari ini (11/5). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Hari ini ada film Kingdom of the Planet of the Apes yang dibintangi Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy dan Owen Teague. Lalu film Abigail yang dibintangi Kathryn Newton, Dan Stevens, Kevin Durand, Giancarlo Esposito dan Melissa Barrera. Untuk film dalam negeri ada film Possession: Kerasukan yang dibintangi Darius Sinathrya, Carissa Perusset, Sara Fajira, Arswendy Bening Swara dan Nugie. Kemudian film Menjelang Ajal yang dibintangi Shareefa Daanish, Daffa Wardhana, Caitlin Halderman dan Shakeel Fauzi serta The Architecture of Love yang dibintangi Nicholas Saputra, Putri Marino, Jerome Kurnia, Jihane Almira dan Arifin Putra. Lalu film Badarawuhi di Desa Penari yang dibintangi Jourdy Pranata, Aulia Sarah, Bima Sena, Maudy Effrosina dan Aming Sugandhi serta Vina: Sebelum 7 Hari yang dibintangi Nayla Purnama, Lydia Kandau, Yusuf Mahardika dan Gisellma Firmansyah.

