Jadwal Bioskop di Bali Senin (5/2): Film Agak Laen Tambah Jam Tayang, Harga Tiket Turun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Senin hari ini (5/2). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Minggu (4/2): Level 21 XXI Mall – Living World Denpasar Hari ini ada film action No Way Up yang dibintangi Phyllis Logan, Colm Meaney dan Will Attenborough. Kemudian film animasi Pororo Popstar Adventure dan Argylle yang dibintangi Sofia Boutella, Henry Cavill, Dua Lipa dan Bryce Dallas. Untuk film dalam negeri ada Agak Laen yang dibintangi Bene Dion Rajagukguk, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga dan Tissa Biani. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (3/2): Film Agak Laen Cetak Rekor, Potensi Box Office Kemudian film Kereta Berdarah yang dibintangi Hana Malasan, Zara Leola, Kiki Narendra, Putri Ayudya dan Yama Carlos. Lalu film Pemukiman Setan yang dibintangi Maudy Effrosina, Adinda Thomas dan Bhisma Mulia.

