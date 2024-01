Jadwal Bioskop di Bali Sabtu (13/1): Film Ancika 1995 Tambah Jam Tayang, Harga Tiket Naik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Sabtu hari ini (13/1). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop Jumat (12/1): Film The Desperate Hour Tayang Perdana di TSM XXI Bali

Hari ini ada film anyar The Desperate Hour yang dibintangi Naomi Watts, Colton Gobbo, Andrew Chown dan Sierra Maltby. Kemudian film The Beekeeper yang dibintangi Jason Statham, Josh Hutcherson dan Minnie Driver serta film animasi One Pieces Film Red (Remastered) serta film Aquaman and The Lost Kingdom yang dibintangi Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman dan Amber Heard. Untuk dalam negeri ada film Ancika 1995 yang dibintangi Zee JKT48, Daffa Wardhana, Arbani Yasiz, M Adhiyat dan Ira Wibowo. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Kamis (11/1): Ancika 1995 Tayang Perdana, Nostalgia Dilan & Milea Film ini kelanjutan dari seriel Dilan dan Milea yang fenomenal beberapa waktu lalu. Lalu Film Sehidup Semati yang dibintangi Laura Basuki, Ario Bayu dan Asmara Abigail serta TRINIL: Kembalikan Tubuhku yang dibintangi Carmela Van Der Kruk, Rangga Nattra, Wulan Guritno dan Fattah Amin.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Sabtu (13/1): Ancika 1995, The Beekeeper, Aquaman and The Lost Kingdom, TRINIL: Kembalikan Tubuhku, Suami yang Lain

