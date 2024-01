Jadwal Bioskop di Bali Minggu (7/1): Living World Denpasar – Cinepolis Plaza Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing setelah beraktivitas, Minggu hari ini (7/1).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film Lansky yang dibintangi Harvey Keitel, Sam Worthington, John Magaro dan Minka Kelly dan Night Swim yang dibintangi Wyatt Russell, Kerry Condon, Amalie Hoeferle, Nancy Lenehan dan Ben Sinclair.

Film Aquaman and The Lost Kingdom yang dibintangi Temuera Morrison, Jason Momoa, Nicole Kidman dan Amber Heard dan Migration yang dibintangi Elizabeth Banks, Awkwafina dan Danny Devito masih tayang.

Film The Boy and The Heron yang dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda dan Takuya Kimura menjadi pilihan alternatif untuk menonton hari ini.

Untuk dalam negeri ada Clekontong Mas The Movie, Nyi Rimbit dan Diwe: Hutan Larangan yang dibintangi Trisna Anggraini, Andika Nugraha, Dyva Saputri dan Juni Arsandi.

Kemudian TRINIL: Kembalikan Tubuhku yang dibintangi Carmela Van Der Kruk, Rangga Nattra, Wulan Guritno dan Fattah Amin.