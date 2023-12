Jadwal Bioskop di Bali Rabu (13/12): The Boy and The Heron & The Animal Kingdom Tayang Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas, Rabu hari ini (13/12). Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali. Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Selasa (12/12): Film Wonka Tambah Jam Tayang

Hari ini ada film animasi The Boy and The Heron yang dibintangi Soma Santoki, Masaki Suda dan Takuya Kimura serta The Animal Kingdom yang dibintangi Romain Duris, Paul Kircher dan Adele Exarchopoulus. Kemudian film Journey to Bethlehem yang dibintangi Milo Manheim, Antonio Banderas dan Fiona Palomo serta Wonka yang dibintangi Timothe Chalamet, Olivia Colman, Sally Hawkins dan Rowan Atkinson. Film All Fun and Games yang dibintangi Asa Butterfield, Natalia Dyer dan Benjamin Evan Ainsworth dan Napoleon yang dibintangi Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier dan Joaquin Phoenix masih tayang. Baca Juga: Jadwal Bioskop di Bali Senin (11/12): Denpasar Cineplex–Living World, Harga Tiket Turun Untuk dalam negeri ada film Malam Para Jahanam yang dibintangi Harris Vriza, Aghniny Haque dan Djenar Maesa Ayu. Kemudian film Panggonan Wingit yang dibintangi Luna Maya, Christian Sugiono dan Rafael Adwel dan Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang dibintangi Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir dan Dion Wiyoko.

Jadwal bioskop yang tayang di Denpasar Bali, Rabu (13/12): The Boy and The Heron, The Animal Kingdom, Wonka, Napoleon, Panggonan Wingit dan Gampang Cuan

