Jadwal Bioskop di Bali Minggu (13/8): Level 21 XXI Mall – Cinepolis Plaza Renon

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai berlibur, Minggu hari ini (13/8).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Film bergenre action, horor, drama, komedi dan drama komedi hadir di sejumlah bioskop di Pulau Bali, hari ini.

Hari ini ada film anyar Gadar 2 yang dibintangi Sunny Deol dan Ameesha Patel serta Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem yang dibintangi Ayo Edibiri dan Rose Byrne.

Kemudian film The Moon yang dibintangi Sol Kyung gu dan Doh Kyung soo, serta Cowbeb yang dibintangi Lizzy Caplan dan Antony Starr.

Lalu film Meg 2: The Trench yang dibintangi Jason Statham dan Sienna Guillory dan Oppenheimer yang dibintangi Cillian Murphy serta Robert Downey Jr.

Untuk film dalam negeri, ada film anyar Dear Jo: Almost Is Never Enough yang dibintangi Jourdy Pranata dan Anggika Bolsteri.

Lalu film Primbon yang dibintangi Happy Salma dan Nugie serta Suzzana: Malam Jumat Kliwon yang dibintangi Luna Maya dan Achmad Megantara.