Bandara Ngurah Rai Bali Raih Predikat The Best Airport 2022, Mentereng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk industri pariwisata Bali.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil meraih predikat Airport Council International (ACI) World Director General’s Roll of Excellence.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyatakan predikat tersebut diraih karena Bandara Bali berhasil meraih penghargaan Airport Service Quality (ASQ) Award di lima tahun berbeda, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Handy Heryudhitiawan menyatakan Bandara Ngurah Rai berhasil menjadi satu dari lima bandara di seluruh dunia yang meraih predikat tersebut pada 2022.

"Kami kembali menorehkan prestasi ASQ Award pada 2022.

Yang terbaru Bandara Bali meraih penghargaan Best Airport of 15 to 25 Million Passengers in Asia Pacific," ujar Handy Heryudhitiawan, Selasa (11/4).

Menurut Handy Heryudhitiawan, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Angkasa Pura I, serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan bandara.

"Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bandara Bali.