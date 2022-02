Jelang MotoGP Mandalika, Tarif Sewa Mobil Meroket, Jenis Mobil Ini Naik 100 Persen

bali.jpnn.com, PRAYA - Pengguna jasa transportasi mulai mengeluhkan naiknya harga sewa mobil di Lombok Tengah.

Kenaikan tarif sewa mobil atau transportasi tersebut kemungkinan disebabkan oleh ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika yang makin dekat.

Kenaikan tarif sewa tersebut diperkirakan bakal naik 100 persen bila dibandingkan dengan tarif transportasi sebelumnya.

Seperti tarif sewa mobil jenis Innova yang sebelumnya Rp 900 ribu per hari naik menjadi Rp 2 juta per hari.

Tarif sewa mobil jenis Avanza Rp 450 ribu naik menjadi Rp 900 ribu per hari dan sewa mobil Hiace Rp 1,5 juta per hati naik menjadi Rp 3 juta per hari serta mobil Alphard naik Rp7 juta per hari.

"Kenaikan harga ini sengaja direkayasa atau tidak. Yang jelas ini akan merugikan para pengguna jasa di Lombok," kata Rizki warga Kota Praya, Rabu (2/2).

Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah supaya mengatur tarif jasa transportasi travel di NTB, sehingga tidak merugikan wisatawan dan tidak berdampak kepada kemajuan pariwisata.

"Tarif hotel naik, jasa transportasi naik, siapa yang akan mau datang. Kenaikan kalau bisa di batas kewajaran," katanya.