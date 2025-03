Kado Lebaran dari Pertamina: Harga BBM Non-Subsidi Turun, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menyambut Hari Raya Idulfitri sekaligus mendukung kelancaran arus mudik, PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi jenis Pertamax Series dan Dex Series.

Penyesuaian harga ini berlaku mulai Sabtu kemarin (29/3).

Plt Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan penyesuaian harga ini merupakan kado Lebaran dari pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat.

"Sebagai bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat, khususnya di momen mudik Lebaran ini, pemerintah dan Pertamina Patra Niaga memberikan hadiah spesial dengan menurunkan harga BBM Non-Subsidi.

Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau," ujar Mars Ega Legowo Putro.

Berikut penyesuaian harga BBM Non-Subsidi per 29 Maret 2025:

1. Pertamax (RON 92): Rp 12.500 per liter (turun Rp 400 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter).

2. Pertamax Green (RON 95): Rp 13.250 per liter ( turun Rp 450 per liter dari sebelumnya Rp 13.700 per liter).