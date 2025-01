DJKI Gelar Pelatihan Induksi Internasional untuk Negara Berkembang di Bali, Penting

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dan the Funds-in-Trust (FIT) Japan IP Global, menyelenggarakan kegiatan Induction Training for National Focal Points bertempat di Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (14/1).

Pelatihan ini diikuti para ahli kekayaan intelektual dari berbagai negara di Afrika, Arab, Asia, dan Pasifik.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengimplementasikan proyek-proyek agenda pembangunan terkait kekayaan intelektual.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir Razilu.

Hadir pada kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum NTB Wahyu Eka Putra, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi pada DJKI Kementerian Hukum.

Hadir juga Wakil Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Mayuko Adachi dan Konselor Senior Divisi Koordinasi Agenda Pengembangan WIPO Georges Ghandour.

Dirjen KI Razilu menyampaikan tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat kapasitas Focal Point Nasional di Afrika, kawasan Arab, Asia, dan Pasifik.

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berhasil melaksanakan proyek-proyek agenda pembangunan di negara masing-masing.