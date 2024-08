NeutraDC Summit 2024 Digelar di Bali, Eksplorasi Peran AI dan Data Center

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) kembali menggelar NeutraDC Summit 2024 yang berlangsung di Bali pada 26 Agustus 2024 mendatang.

Ajang ini akan mengundang para pelaku bisnis teknologi, inovator teknologi, dan pakar industri yang akan membahas mengenai The Other Side of AI.

CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F mengatakan NeutraDC Summit 2024 menjadi ajang kali kedua bagi NeutraDC dalam mempertemukan para pakar industri data center.

Mereka akan membahas peluang bisnis di industri penyimpanan data center.

NeutraDC Summit 2024 sekaligus mengajak peserta untuk mengeksplorasi peran pusat data dalam mendukung perkembangan AI yang scalable, aman, dan keberlanjutan.

“NeutraDC 2023 yang berlangsung tahun lalu membahas mengenai penyedia data center yang berkomitmen terhadap sustainability.

Tahun ini, sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam mengeksplorasi lebih lanjut kebermanfaatan Artificial Intelligence (AI), kami ingin mengupas tuntas mengenai peluang sebagai penyedia AI yang berkelanjutan,” ujar Andreuw Th.A.F.

Menurutnya, NeutraDC Summit 2024 akan memberikan banyak wawasan baru dan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi dengan pemimpin industri dari berbagai sektor.