Teknologi AI Jadi Kebutuhan Masa Kini, Manfaatnya Besar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Digiland Conference yang berlangsung, Sabtu (27/7) berlangsung sukses.

Digiland Conference yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan menghadirkan beragam narasumber ternama dan berhasil menarik lebih dari 3.500 pengunjung.

Konferensi ini menghadirkan enam sesi talkshow dengan tema utama “Rising Above The Uncertainties” yang dibuka dengan sesi Elevating Your Future.

Dipandu oleh Azizah Hanum sebagai moderator, sesi ini menghadirkan Artist & Sociopreneur, Cinta Laura; Founder of VCGamers UpBanx & ModalRakyat, Wafa Taftazani dan Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Fajrin Rasyid.

Para narasumber memberikan wawasannya mengenai cara menyikapi dan memanfaatkan Generative Artificial Intelligence (AI) untuk berkarya dan meningkatkan produktivitas.

Direktur Digital Business Telkom Indonesia Fajrin Rasyid menyampaikan bahwa penggunaan AI memiliki dampak positif dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pemrosesan dan analisis data.

Terutama dalam meningkatkan pengalaman pelanggan.

“Saya percaya bahwa penggunaan AI khususnya dalam dunia pekerjaan dapat memberikan output yang lebih baik, ketimbang pekerjaan yang tidak dibantu dengan AI.