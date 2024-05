UPT Kemenkumham Bali Bersaing Merebut Predikat WBK, Lihat Aksinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali menunjukkan keseriusan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ada empat satuan kerja yang bersaing di depan Tim Penilai Internal (TPI) Irjen Kemenkumham RI di Ruang Dharmawangsa Kemenkumham Bali, Senin (13/5).

Yakni Lapas Kelas IIB Singaraja, Lapas Kelas IIB Karangasem, Lapas Kelas IIB Tabanan dan Rutan Kelas IIB Negara.

Masing-masing satker menampilkan yel-yel, video profil, duta pelayanan hingga maskot yang merepresentasikan komitmen membangun Zona Integritas (ZI) di depan TPI Irjen Kemenkumham RI terdiri dari Junita Arisatiati, Surya Narendra, Metaria Tri Sandi Eda dan Bara Dynata.

TPI Irjen Kemenkumham RI akan melakukan Desk Evaluasi terhadap sebanyak 10 satker Kemenkumham Bali untuk meraih predikat WBK.

Masing-masing Kepala Satuan Kerja juga melakukan pemaparan materi mengenai Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang memuat before and after enam area perubahan.

Desk evaluasi dilakukan dua arah untuk menilai komitmen pimpinan/seluruh pegawai serta menilai kematangan Satuan Kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Desk Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terutama dari area komponen pengungkit.