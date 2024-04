Kanwil Kemenkumham Siap Mendukung Kegiatan ASEAN di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu bertemu dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.

Didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Alexander Palti dan Kabid Pelayanan Hukum dan Pejabat Pengawas, JF/JFU Subbidang Administrasi Hukum Umum, Pramella Pasaribu membahas persiapan dua kegiatan ASEAN Meeting di Bali.

Yakni kegiatan 3rd ASEAN Senior Officials’ Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan 9th ASLOM Working Group Meeting on the ASEAN Extradition Treaty.

Tim Kanwil Kemenkumham Bali juga mengikuti rapat secara langsung pada Direktorat OPHI yang dipimpin oleh Plt. Direktur OPHI terkait persiapan acara yang akan berlangsung di Provinsi Bali pada tanggal 28 April - 3 Mei 2024.

Adapun hasil rapat di antaranya terkait dengan pembentukan Tim Daerah, ketersediaan kendaraan ambulans dan tenaga kesehatan untuk mendukung kebutuhan medis.

Kemudian penunjukan Liaison Officer (LO) untuk memastikan komunikasi yang efektif antara panitia daerah dan pihak terkait.

Terakhir persiapan protokol di Bandara Internasional Ngurah Rai untuk menyambut tamu dari negara-negara ASEAN.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan dengan komitmen yang kuat dan persiapan yang matang, pihaknya siap mendukung penuh kegiatan tersebut dan memastikan kelancaran acara.