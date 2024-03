Telkom Borong Empat Penghargaan, BUMN Terbaik di Ajang BCOMSS 2024

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dianugerahi empat penghargaan oleh Kementerian BUMN dalam ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024.

Telkom meraih predikat Juara 1 Best Crisis Handling BUMN, Juara 1 SME Development, Juara 2 Media Relationship Management, dan Facilitator Rumah BUMN of The Year.

Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri BUMN Erick Thohir kepada Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid dan VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

“Penghargaan ini tentunya tidak hanya sebagai wujud kalibrasi atas apa yang sudah Telkom lakukan saat ini, tetapi juga motivasi untuk terus memberikan yang terbaik ke depannya.

Terima kasih kepada tim Corporate Communication, Community Development Center, dan seluruh karyawan yang telah menggaungkan program dan pencapaian perusahaan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid.

Telkom sebagai perusahaan yang dual listing sangat fokus pada prinsip keterbukaan informasi.

Hal ini diimplementasikan ke dalam setiap program-program komunikasinya, termasuk penanganan krisis dan pengelolaan media.

“Kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke media adalah resmi dari Perusahaan.